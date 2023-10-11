شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليون «إعجاب» بمنشور نجم يونايتد المنبوذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد أول منشور لمنبوذ مانشستر يونايتد ميسون جرينوود (22 عاماً) بعد انضمامه إلى نادي خيتافي الإسباني على أكثر من 1.3 مليون إعجاب على حسابه في إنستجرام.

وكتب جرينوود لأول مرة منذ إعارته لخيتافي بعد تسجيله في مباراة التعادل مع سلتا فيغو 2-2 في الدوري الإسباني: «سعيد لتسجيل هدفي الأول لخيتافي، فريق مذهل بروح جماعية مكنته من قلب المباراة».

وكان مانشستر يونايتد أعار الجناح الإنجليزي لخيتافي الإسباني بعد رفض فريق سيدات اليونايتد عودته للفريق الأول على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة رغم سحب القضية ضده لاحقاً.

وسجل خريج الأكاديمية 35 هدفاً في 129 مباراة وكان آخر ظهور له أمام ويست هام في 22 يناير 2022، ويرتبط جرينوود بعقد حتى 2025 ويتضمن العقد خيار التمديد عاماً آخر.