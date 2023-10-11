شكرا لقرائتكم خبر عن واين روني مدرباً لبرمنغهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برمنغهام الذي يلعب في دوري «تشامبيونشيب» الإنجليزي لكرة القدم (المستوى الثاني)، الأربعاء، تعيين نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق واين روني مدرباً له بعقد لثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال روني البالغ 37 عاماً «أنا مغتبط جداً للانضمام إلى برمنغهام في هذا الوقت المثير. من الواضح انهم (مجلس الإدارة) يملكون مشروعاً ومصممون على تحقيق طموحاتهم للنادي. اتطلع قدماً للبدء بعملي».

وسيضم الجهاز الفني لروني كل من الدوليين السابقين أشلي كول وزميله السابق في مانشستر يونايتد الآيرلندي جون اوشي.

وتخلى برمنغهام عن مدربه السابق جون يوستاس قبل أيام على الرغم من احتلاله المركز السادس حالياً في دوري «تشامبيونشيب».

وكان روني توصل إلى اتفاق مع نادي دي سي يونايتد الأمريكي قبل أيام يقضي بإنهاء تعاونهما، عقب فشل النجم الإنجليزي السابق في قيادة نادي العاصمة إلى الأدوار الإقصائية.

واخفق الدولي الإنجليزي السابق وأسطورة مانشستر يونايتد الذي استلم الإدارة الفنية لنادي العاصمة في يوليو 2022، في قيادة فريقه إلى البلاي أوف على الرغم من إنهائه الموسم في المركز التاسع (40 نقطة من 34 مباراة) في المنطقة الشرقية، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى الادوار الاقصائية، لأن ملاحقيه نيويورك ريد بولز (40 من 33) وشيكاغو فاير (40 من 33) وتشارلوت (39 من 32) ونيويورك سيتي (38 من 33) يملكون فرصة تخطيه.

وسبق لروني ان خاض تجربة التدريب في «تشامبيونشيب» على رأس الجهاز الفني لدربي كاونتي من 2020 الى 2022.