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بملف مشترك.. إندونيسيا تنافس السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أكد رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم وجود مناقشات بشأن العرض المشترك لاستضافة كأس العالم 2034. وفقا لموقع "آر إم سي سبورت" الفرنسي

وسيشمل العرض المشترك كل من، إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، وفي حال نجاح المناقشات بينهم، سيكون العرض المنافس للسعودية من أجل استضافة كأس العالم 2034.

وقال إريك توهير رئيس الاتحاد الاندونيسي: "غالبا سنشارك في ملف مشترك بجانب أستراليا لتنظيم كأس العالم 2034، وسيتواجد معنا نيوزيلندا، أو ماليزيا وسنغافورة".

جدير بالذكر، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الأسابيع القليلة الماضية ترشحه رسميا لاستضافة مونديال 2034.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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