"بعد تعليق الشوالي".. قرار جديد لمعلقي بين إن سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

طلبت قناة BeIN Sports من جميع مراسليها ومعلقيها الحفاظ على موقف سياسي محايد تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والالتزام فقط بالتعليقات الرياضية.

تحدث المعلق عصام الشوالي قبل انطلاق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، أثناء ركوع اللاعبون على ركبتهم في إشارة لمكافحة التمييز، عن القضية الفلسطينية، معلقاً: "لقد تحدثوا عن القوة وكان ذلك مجرد وهم، تحدثوا عن التكنولوجيا المتقدمة وكان ذلك مجرد وهم، تحدثوا عن جيش لم يهزم وكان ذلك مجرد وهم، لقد تحدثوا عن حدود بارليف وكان ذلك مجرد وهم، لقد تحدثوا عن حدود لا يمكن تجاوزها،هل لم تفهم؟ هل لم نفهم؟ إنهم مجرد بالون من الوهم".

أثارت تصريحات الشوالي الجدل بعد انتشارها على نطاق واسع، لهذا ذكرت قنوات Bein مراسليها بالالتزام بسياسة الشركة بشأن الحياد، واستقبل الشوالي وزملاؤه تقرير، يشير إلى أنهم ملزمون بالامتناع عن الإدلاء بتعليقات سياسية وتقديم تقارير عن الرياضة فقط، بغض النظر عن آرائهم الشخصية.

نص التقرير على: "باعتبارنا مجموعة إعلامية عالمية رائدة، فإننا ندين أي شكل من أشكال الصراع أو العنف، بينما ندعم الأشخاص والقضايا والمصالح من كل الخلفيات واللغات والتراث الثقافي عبر أكثر من 40 دولة شديدة التنوع نعمل في جميع أنحاء العالم".

وقال متحدث باسم مجموعة beIN الإعلامية لصحيفة " The Athletic": " تتطلب سياسات شركتنا الحياد غير السياسي والتغطية الإذاعية التي تركز على الرياضة، وهو أمر مطلوب من جميع موظفينا".

يذكر أن مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي بفوز الأول بنتيجة 1-0.