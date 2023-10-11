محمد صلاح يشارك تجاربه الحياتية مع اللاجئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شارك محمد صلاح تجاربه الحياتية وخبراته مع مجموعة من الشباب اللاجئين خلال جلسة "Global Works" التي تنظمها مؤسسة ليفربول.

فاجأ صلاح المشاركين في الجلسة بوصوله قبل المشاركة في فقرة الأسئلة والأجوبة التي ناقش فيها التحديات التي يواجهها اللاعب على أرض الملعب وأهمية حياة اللاعب خارج الملعب.

وبعد الأسئلة والأجوبة، شاهد اللاعب المصري مهاراتهم الكروية، بينما أمضى بعض الوقت في التحدث بشكل فردي مع اثنين من اللاجئين الشباب حول رحلتهم وتحدث عن أهمية العمل الجاد والإيمان.