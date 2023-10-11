اخبار الرياضه

محمد صلاح يشارك تجاربه الحياتية مع اللاجئين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شارك محمد صلاح تجاربه الحياتية وخبراته مع مجموعة من الشباب اللاجئين خلال جلسة "Global Works" التي تنظمها مؤسسة .

فاجأ صلاح المشاركين في الجلسة بوصوله قبل المشاركة في فقرة الأسئلة والأجوبة التي ناقش فيها التحديات التي يواجهها اللاعب على أرض الملعب وأهمية حياة اللاعب خارج الملعب.

وبعد الأسئلة والأجوبة، شاهد اللاعب المصري مهاراتهم الكروية، بينما أمضى بعض الوقت في التحدث بشكل فردي مع اثنين من اللاجئين الشباب حول رحلتهم وتحدث عن أهمية العمل الجاد والإيمان.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا