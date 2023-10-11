"يغيب شهر عن الملاعب".. شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن هذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل إصابة كريم فؤاد لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، ومدة الغياب عن الملاعب.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "كريم فؤاد غاب عن النادي الأهلي فترة كبيرة، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وحين عاد للملاعب تعرض لإصابة آخرى".

وأضاف "شوبير": "خلال إحدى التدريبات الماضية، تعرض كريم فؤاد للإصابة في العضلة الضامة، وخرج مرة أخرى من قائمة الفريق".

أوضح: "كريم فؤاد يغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبا، يحتاج خلاله للعلاج، من أجل تجهيزه للعودة مرة أخرى، في ظل حزن الجماهير، التي فرحت بعودته للملاعب خلال الأيام الماضية".

جدير بالذكر، أن كريم فؤاد عاد للمشاركة مع النادي الأهلي، مع بداية الموسم الحالي، في مواجهة المصري البورسعيدي بالجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز، ونجح في تسجيل هدف.