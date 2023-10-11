تدخل سريع لمرشح انتخابات الزمالك لعلاج مهاجم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - تدخل أحد المرشح في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، من أجل علاج يوسف حسن مهاجم الفريق سريعا.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن المرشح في انتخابات الزمالك، تواصل مع اللاعب وطالبه بالهدوء، بعدما تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إهمال مسئولي الزمالك لإصابته.

أضاف المصدر، أن المرشح، تكفل بعلاج اللاعب سريعا، من أجل عودته مرة آخرى للملاعب، في ظل معاناته من الإصابة بقرحة في كاحل القدم.

أوضح المصدر: "اللاعب بالفعل بدأ العلاج تحت إشراف أحد الأطباء، وأجرى أشعة من أجل تحديد مدى صعوبة الإصابة، ومدة العلاج".

جدير بالذكر أن يوسف حسن، أبدى غضبه من مسئولي الزمالك بشكل كبير، بعدما تم إهماله بعد تعرضه للإصابة من الموسم الماضي، ولم يحصل على باقي مستحقاته.