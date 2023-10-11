مدرب بيراميدز: كنا نتمنى هزيمة الزمالك.. وهذا هدفنا رغم الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد فتح الله المدرب العام للفريق الأول لنادي بيراميدز، أن الجهاز الفني للفريق كان هدفه حصد 9 نقاط في أول ثلاثة جولات بالدوري.

وقال "فتح الله" في برنامج إذاعي: "كان لدينا هدف هو حصد النقاط كاملة في أول ثلاثة جولات، وهزيمة فريق الزمالك في أول مباراة، رغم الإصابات التي نعاني منها".

أوضح مدرب بيراميدز": "نعاني من إصابات عديدة منذ بداية الموسم، منهم إسلام عيسى ومحمد رضا بوبو، وبعد ذلك انضم لهم إبراهيم عادل ووليد الكارتي، ومع ذلك نقدم أداء جيد".

أكمل: "نعلم أن مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، صعبة وتضم فرق لها تاريخ وخبرة كبيرة في القارة، ولكننا قادرون على العبور، ولدينا هدف واحد وهو الصعود".

أتم تصريحاته: "أسامة جلال من أفضل المدافعين حاليا، ومستقبل الكرة المصرية، ويعاني حاليا من الإصابة، وهي سبب غيابه عن الملاعب والتواجد ضمن قائمة المنتخب".