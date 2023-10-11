"هل وصلت لخناقة؟".. تفاصيل ما حدث بين شيكابالا وعمرو السيسي في مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة الاشتباك بين محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، وزميله عمرو السيسي خلال مران اليوم.

قال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "ما حدث في المران مجرد نرفزة ملعب فقط، ولم تتعدى ذلك".

أضاف المصدر: "أوسوريو كان يقوم بدور الحكم في التقسيمة، واحتسب تسلل على عمرو السيسي، اللاعب غضب بشدة وانفعل وتدخل اللاعبين من أجل الاعتراض على أسلوبه".

أوضح المصدر: "تدخل اللاعبين زاد من غضب عمرو السيسي الذي انفعل على عمر جابر، وهو ما جعل شيكابالا يتدخل ويعترض على أسلوبه، ولكن في النهاية هدأت الأمور، وطالب أوسوريو من اللاعب أن يكون الحكم".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك يخوض التدريبات في الوقت الحالي بنادي الترسانة، بعد غلق ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بسبب الانتخابات.