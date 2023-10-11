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رسميا.. واين روني مديرا فنيا لفريق برمنجهام سيتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي الذي يشارك في دوري "الشامبيونشيب" تولي لاعب مانشستر يونايتد السابق، واين روني مسؤولية تدريب الفريق لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وقال روني عقب توليه منصب المدير الفني: "سعيد جدا بشغل هذا المنصب مع نادي عريق، خصوصا أن لديهم مشروع كبير للنهوض بالفريق في الفترة المقبلة، وسأقدم كل ما في وسعي معهم".

وأكدت بعض الصحف الإنجليزية وجود كل من، أشلي كول وجون أوشي ضمن الجهاز الفني لروني.

جدير بالذكر، عمل واين روني في "الشامبيونشيب" من قبل، مديرا فنيا لفريق ديربي كاونتي، في الفترة 2020 حتى 2022.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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