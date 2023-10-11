"الخسارة بثمانية و الهزيمة من الأهلي".. أسباب إقالة هؤلاء المدربين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

تفاجأ المشجعون في إنجلترا بإقالة المدير الفني لنادي برمنجهام الإنجليزي، جون يوستاس، الذي يلعب في الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، رغم الأداء الجيد مع الفريق طوال الموسم، إذ يحتل الفريق المركز السادس في البطولة.

علق أحدهم على الإقالة عبر موقع التغريدات "X": "صحيح بأنني سعيد بعودة روني إلى "تشامبيونشيب"، لكن جون يوستاس بدأ بشكل جيد جدًا مع بيرمنجهام هذا الموسم ولا يستحق هذه الإقالة القاسية، أعتقد أننا سنرى يوستاس يدرب أحد أندية "تشامبيونشيب" في القريب العاجل".

أعلن نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي تولي واين روني تدريب الفريق، عقب إقالة جون يوستاس، ليعود نجم مانشستر يونايتد السابق للدوري الإنجليزي.

كانت كرة القدم دائمًا رياضة متقلبة، تشهد العديد من التغيرات بين المديرين الفنيين في ظروف غالبا ما تثير حيرة المشجعين، ويمكن أن تبدو قاسية في بعض الأحيان.

أعادت إقالة المدير الفني لنادي برمنجهام الإنجليزي، إلى الأذهان إقالة جاري رويت، الذي تولى قيادة برمنجهام 2016، وتمت إقالته في ظروف مماثلة، إذ احتل برمنجهام حينها المركز السابع وزاد آمال كثيرة من المشجعين في الوصول إلى الأدوار الفاصلة.

قررت الإدارة بعدها تعيين لاعب خط وسط تشيلسي السابق جيانفرانكو زولا لقيادة الفريق، وثبت لاحقًا أنها كانت خطوة كارثية، واستقال زولا بعد الانتصار في مباراتين فقط من أصل 24 مباراة، وكان جاري رويت حقق الفوز في 42 مباراة من 106 مباراة.

تعرض كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الحالي للإقالة من تدريب تشيلسي في 2011، وكان الفريق حينها في أفضل حالاته، إذ تمكن من الفوز بثنائية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل تشيلسي رقمًا قياساً معه، وهو تسجيل 102 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2009-2010.

حظى أنشيلوتي بحب اللاعبون والجمهور، لكنه أنهى موسم 2010-2011 وصيفاً لمانشستر يونايتد ما ، وخرج من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، ما تسبب في إقالته من تدريب الفريق.

في يناير 2020، احتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بقيادة إرنستو فالفيردي، الذي تمكن من الفوز باللقب مرتين منذ توليه عام 2017، لكن الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو كان غير راض على الخروج من دوري أبطال أوروبا، لذلك استغل الهزيمة في كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد لإقالة فالفيردي.

استبدل فالفيردي بكيكي سيتين، الذي خسر بعد عدة أشهر من بايرن ميونيخ في دوري الأبطال، بنتيجة 2-8، ليرحل بعدها.

على الصعيد المصري، حقق البرتغالي جيسوالدو فيريرا نجاحا كبيرا في الولاية الأولى مع الزمالك موسم 2015-2016 وأعاد الفريق إلى منصات التتويج والفوز بالدوري المصري وعلى الأهلي في نهائي الكأس، لكن هزيمة السوبر أمام الغريم التقليدي، تسببت في إقالته من تدريب الفريق، وسط دهشة من جماهير القلعة البيضاء.

لم يكن فيريرا وحده من تعرض للإقالة من الزمالك رغم الأداء المميز، إذ قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك في 2019، إقالة السويسري كريستيان جروس، عقب الفوز في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بعد غياب الأبيض عن منصات التتويج الإفريقية لمدة 16 عاما، وكان الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري، لكنه خسر البطولة في الجولات الأخيرة.