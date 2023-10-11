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ماجواير يكشف تفاصيل مفاوضات انتقاله إلى وست هام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، عن الأخبار التي ربطته بالانتقال إلى وست هام في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي حديثه بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة إنجلترا الودية ضد أستراليا، قال: "طوال مسيرتي المهنية كنت ابحث عن اللعب بشكل منتظم، لأن دقائق اللعب من أهم أولوياتي".

وأضاف: "الذهاب إلى وست هام؟، لم يتم الوصول إلى اتفاق بين الناديين وبيني، لذلك لم يكن قراري وحدي، ولم يكن هناك أمل في الانتقال إلى هناك".

واختتم: "وست هام نادٍ كبير، لكن تركيزي الآن مع مانشستر يونايتد، أريد القتال والحفاظ على مكاني في الفريق، ولكن بالطبع دقائق اللعب مهمة بالنسبة لي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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