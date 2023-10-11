سيراميكا يدخل معسكرا فى الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة الجمعة وديا

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القاهرة - سامية سيد - دخل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم الأربعاء، معسكر مغلق في الإسكندرية، من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة وديا يوم الجمعة في إطار استعداد الفريق لمباريات دورى نايل.

ويسعى أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراتين التى لعبهما الفريق أمام الاتحاد السكندرى وفاركو فى الجولة الأولى والثالث، وتأجلت مباراته مع الأهلى فى الجولة الثانية.

وحذر أيمن الرمادى اللاعبين من الوقوع فى مثل هذه الأخطاء فى المباريات المقبلة، خاصة التى حدثت أمام فاركو الذى تعادل فيه الفريق بعد التقدم بهدفين، ليفقد الفريق نقطتين مهمتين، بالإضافة لعدم استغلال الفرص أمام الاتحاد السكندرى.

واتفق مسئولو سيراميكا، بقيادة أيمن الرمادى، على مواجهة فريق سموحة وديا الجمعة المقبل، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية فى الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل.

ويبدأ فريق سيراميكا اليوم الاستعداد لمواجهة الداخلية، بعد الراحة الذى حصل عليها الفريق بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دورى نايل.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر من ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة واحدة من مباراتين فقط، حيث خسر مباراة وتعادل أخرى وتأجلت له مباراة مع الأهلى فى الأسبوع الثانى، سجل لاعبو هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.