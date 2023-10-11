شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: أشكر الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة.. وودية زامبيا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه البرتغالي ريو فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الشكر إلى دولة الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة والأجواء التى تساعد على تحقيق الأهداف من معسكر المنتخب المقام حاليا في الإمارات.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وزامبيا ، "كنا نتمني أن يكون لدينا وقت أطول للاستعداد لمواجهة زامبيا"، متابعاً "ودية زامبيا ستكون صعبة نظرا لامتلاك المنافس لاعبين مميزين".

وأضاف فيتوريا ، "لن أتحدث عن الـ 11 لاعبا الذين يشاركون غداً لكن الجميع جاهز للمباراة"، وواصل : "اللاعب المصري يكون في غاية السعادة عند استدعائه للمنتخب ونحن أسرة واحدة".

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني ، " باب المنتخب مفتوح دائما للجميع وأثبتنا ذلك في أكثر من معسكر".