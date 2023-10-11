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فيتوريا: أشكر الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة.. وودية زامبيا صعبة

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القاهرة - سامية سيد -  

وجه البرتغالي ريو فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الشكر إلى دولة الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة والأجواء التى تساعد على تحقيق الأهداف من معسكر المنتخب المقام حاليا في الإمارات.

 

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وزامبيا ،  "كنا نتمني أن يكون لدينا وقت أطول للاستعداد لمواجهة زامبيا"، متابعاً "ودية زامبيا ستكون صعبة نظرا لامتلاك المنافس لاعبين مميزين".

 

وأضاف فيتوريا ، "لن أتحدث عن الـ 11 لاعبا الذين يشاركون غداً لكن الجميع جاهز للمباراة"، وواصل : "اللاعب المصري يكون في غاية السعادة عند استدعائه للمنتخب ونحن أسرة واحدة".

 

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني ، " باب المنتخب مفتوح دائما للجميع وأثبتنا ذلك في أكثر من معسكر".

 

يختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روى فيتوريا، تدريباته اليوم  الأربعاء استعداداً لمواجهة زامبيا وديا غداً بالإمارات في المعسكر الذي يلاقي فيه الفراعنة زامبيا والجزائر استعداداً لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وتنقلها شبكة قنوات أبو ظبي ، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.

 

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول أول أمس الاثنين باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية وتقسيمة في نهاية التدريب.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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