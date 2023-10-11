"تحسنوا في سن الثلاثين".. هاري كين يستشهد بكريستيانو رونالدو وميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ في المؤتمر الصحفي قبل مباراة إنجلترا ضد أستراليا، عن مسيرته الكروية المقبلة بعد وصوله إلى سن الثلاثين.

وقال مهاجم بايرن ميونيخ: "التصور في الرياضة أو كرة القدم هو أن اللاعب عندما يصل إلى 30 عامًا يبدأ في تراجع مستواه".

وأضاف: "أمضيت تسع أو عشر سنوات من مسيرتي على أعلى مستوى، وآمل أن أستمر لثماني أو تسع سنوات أخرى".

وواصل كين الذي بلغ من العمر 30 عاما: "ظهور أجهزة حديثة وعلوم الرياضة وتطور كرة القدم، سمح ذلك للاعبين بمد فترة مشاركتهم في الكرة".

واستشهد كين بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي كأمثلة للاعبين الذين ما زالوا يؤدون على أعلى مستوى في الثلاثينيات من عمرهم.

وأردف: "عندما تنظر إلى الكثير من اللاعبين رفيعي المستوى، مثل، رونالدو وميسي وليفاندوفسكي وإبراهيموفيتش، تحسنوا تقريبًا مع وصولهم إلى سن الثلاثين".

واختتم مهاجم بايرن ميونخ: "لم ينته نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 في ويمبلي بالطريقة التي أردناها، وسنحاول مرة أخرى ليس فقط في ألمانيا الصيف المقبل، ولكن في عام 2028 على أرضنا".