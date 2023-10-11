منصب جديد لمحمد شوقي في النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي تعيين محمد شوقي لاعب الفريق السابق نائباً لقطاع الناشئين، لتدعيم صفوفه بالكوادر المؤهلة.

جاء هذا القرار في اجتماع الخطيب، اليوم، مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وقع الاختيار على محمد شوقي نظرًا لسيرته الذاتية وكفاءته العالية، بالإضافة إلى حصوله على شهادات تدريبية تساعده على إخراج مواهب من القطاع.

يذكر أن محمد شوقي أحد أفراد الجيل الذهبي في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وحقق العديد من البطولات بالقميص الأحمر، كما سبق له العمل كمدرب مساعد لكارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وصف الصورة، تعيين محمد شوقي يتولى لاعب الأهلي السابق نائبا لقطاع الناشئين