"كل ما ورد عار من الصحة".. المغرب تنفي الضغط على لامين يامال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتشرت الكثير من التقارير الصحفية الأوروبية في الفترة الآخيرة التي تؤكد ضغط الاتحاد المغربي على لاعب برشلونة لامين يامال، من أجل التراجع عن قراره لتمثيل المنتخب الإسباني بدلا من المغربي.

ونشر الاتحاد المغربي بيانا رسميا، يؤكد فيه أن كل ما ذكر من قبل الصحافة الأوروبية عار من الصحة ولا يستند لأي دليل.

وجاء نص البيان كالآتي: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية أن كل ما ورد من أخبار عن الضغط على لامين من أجل تمثيل المنتخب المغربي عار من الصحة ولا يستند لأي دليل، ونحترم اختيارات اللاعب كباقي اللاعبين من أصول مغربية الذين اختاروا تمثيل منتخبات أخرى".