ريو فرديناند: "لو لم اعتزل لانتقلت إلى الدوري السعودي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أبدى ريو فرديناند، لاعب مانشستر يونايتد السابق رأيه في تجربة الدوري السعودي وانتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي، مشيرًا إلى أنه كان لينتقل إلى الدوري السعودي لو لم يتقاعد.

قال فرديناند خلال "البودكاست" الأسبوعي له: "انظر إلى طريقة تعامل وسائل الإعلام مع ذهاب ميسي إلى الدوري الأمريكي وذهاب كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية، عندما يذهب لاعب إلى أمريكا تقوم وسائل الإعلام بتحيّته، لكن عندما ينتقل لاعب آخر إلى السعودية يتعرض للهجوم، هل أمريكا بلد مثالي".

أشار إلى أن هناك اهتمام سعودي بالتعاقد مع ليونيل ميسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بسبب نهاية موسم إنتر ميامي وفشله الوصول إلى "البلاي أوف"، إذ أن ميسي الآن في إجازة لمدة 4 أشهر".

اختتم: "لو لم اعتزل لانتقلت إلى الدوري السعودي دون تفكير بنسبة 100 في المائة، هو أفضل بمراحل كثيرة من الدوري الأمريكي".

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انتقل إلى إنتر ميامي، يوليو 2023، من باريس سان جيرمان.

وصف الصورة، ريو فرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق يتحدث عن الدوري السعودي