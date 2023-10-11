"الحرية لفلسطين".. أنس جابر تنشر هذه الصورة وتعلق (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علقت أنس جابر، لاعبة التنس التونسية على الأحداث في فلسطين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتبت أنس جابر عبر خاصية "القصص القصيرة": "ما كان يعاني منه الفلسطينيون خلال الـ 75 سنة الأخيرة لا يمكن وصفه، ما يعاني منه المدنيون لا يمكن وصفه، أيا كانت أصولهم أو ديانتهم".

أضافت: "العنف لن يجلب السلام أبداً، لا يمكنني أن أقف بصف العنف كما لا يمكنني بأن لا أقف مع من كانت تؤخذ أراضيهم لهذا فهم السياق العام أمر هام، النظر لما يحدث الآن فقط وتقرير غض النظر أو تجاهل التاريخ تصرف غير مسؤول ولن يجلب السلام".

اختتمت: "والسلام هو كل ما يهمنا، السلام هو ما يحتاجه الجميع ويستحقه، أوقفوا العنف و الحرية لفلسطين".

وصف الصورة، أنس جابر تعلق على أحداث فلسطين