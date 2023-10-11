"أتحدى أن يكذبها أحد".. مرتضى منصور يخرج عن صمته ويفتح النار على لجنة حسين لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرة أخرى، بعد غياب طويل، وعلق على الأحداث الجارية داخل النادي الأبيض حاليا قيل بداية الانتخابات المقبلة.

كتب مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتظروا مرتضى منصور بعد طول صمت حفاظا على استقرار النادي يرد بالمستندات على أكاذيب اللجنة المزمع تعينها لتدير النادي برئاسة حسين لبيب المسماة قائمة موحدة واصفا أياها بـ"قائمة كدة وكدة " للتحايل على القانون؛ بحسب تعبيره.

أضاف منصور: "هم يعلمون إنها لجنة ستعين ويعلمون مين الذكي الذي اختار هذه القائمة الوهمية وللأسف فاته أن شعب مصر وخاصة الزملكاوية أذكياء جدا؛ وأن 9 من اللجنة أو القائمة الوهمية كانوا في اللجنة اللي خربت النادي منذ عامين أو كانوا مرشحين في الانتخابات الماضية وقبل الماضية ورفضتهم الجمعية العمومية واسقطتهم جميعا".

أكمل: "انتظروا الرد بالمستندات التي أتحدى أن يكذبها أحد من المنتشرين في كل القنوات والمواقع والصحف".

أتم: "الكيل فاض والصبر نفذ، ويجب كشف هؤلاء المتآمرين الذين يحاولون هم وأنصارهم تضليل الرأي العام دون أن يكون في أيديهم مستند واحد يؤكد أكاذيبهم".