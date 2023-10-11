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وفد من الأهلي يسافر إلى الإمارات للاتفاق على زي 2024/25

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

سافر وفد من شركة الأهلي لكرة القدم إلى الإمارات اليوم الأربعاء، ويضم كل من، أمير توفيق وخالد عبدالقادر وينضم لهما خالد بيبو مدير الكرة قادما من .

ويعقد الوفد بعض الجلسات مع مسئولي شركة أديداس للاتفاق معهم على كافة أمور الزي الخاص بالنادي الأهلي موسم 2024-2025.

ويقدم وفد الأهلي سبل تدعيم الشراكة مع "أديداس" من أجل تحقيق مكاسب للطرفين.

وقام خالد بيبو أمس بتفقد الملاعب المخصصة للتدريبات والمباريات قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية، في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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