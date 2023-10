جميع أهداف الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

اختتم أرسنال مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي يوم الأثنين بالفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 1-0، حيث شهد هذا الأسبوع 27 هدفا عن طريق مختلف الأندية.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جميع أهداف الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز:

Micky VDV’s first goal for Spurs 🔥



Madders with another magical assist 🪄 pic.twitter.com/iFp6r4TxZ0 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 7, 2023

✅ First @PremierLeague start

✅ Becomes our youngest ever #PL goalscorer



The future is bright for Wilson Odobert ✨ pic.twitter.com/vNcfRp1amn — Burnley FC (@BurnleyOfficial) October 8, 2023

The first goal of four at Burnley. 👌 pic.twitter.com/GRUL1ncDe5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 7, 2023

A maiden Premier League goal for Cole Palmer! 💙 pic.twitter.com/TESQQW72BL — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 7, 2023

Star of the show! 🌟



Sterling doubles our advantage at Turf Moor. 🔥 pic.twitter.com/wsRt4vPHQH — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 7, 2023

Nico rounds off a dominant second-half display! 🤩 pic.twitter.com/sEUBPQ8N0r — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 8, 2023

Good morning, Fulham fam. 🤗 pic.twitter.com/TdBTo5KGbh — Fulham Football Club (@FulhamFC) October 8, 2023

أنتوني روبنسون "هدف عكسي"، الدقيقة 68 الشوط الثاني، مباراة فولهام ضد شيفيلد يونايتد

This goal deserves all the angles. 📐 pic.twitter.com/In9AiZERUA — Fulham Football Club (@FulhamFC) October 8, 2023

➕3️⃣



Willian seals the W! 🇧🇷 pic.twitter.com/uJiK6rFQpQ — Fulham Football Club (@FulhamFC) October 7, 2023

⚽➖⚽🅰⚽



Mathias Jensen is a man in form 🔥 pic.twitter.com/Z581EErFEl — Brentford FC (@BrentfordFC) October 9, 2023

Simon was SHARP to intercept the pass and then produced a fantastic finish! 🤩💫 pic.twitter.com/r51x9Z4UVk — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 8, 2023

Two local lads combining for our equaliser! 🙌 pic.twitter.com/TrGOlndOGV — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 8, 2023

A goal in three steps:



🎯 Paquetá's pinpoint pass

🍽️ Emerson puts it on a plate

⚽️ Souček slots it home pic.twitter.com/CBM6ACD0VF — West Ham United (@WestHam) October 9, 2023

Touch and finish. 👌 pic.twitter.com/DwNhGV0aFs — Newcastle United FC (@NUFC) October 9, 2023

A brilliantly worked goal for Isak's second of the game! 🔥 pic.twitter.com/E6IDumnRod — Newcastle United FC (@NUFC) October 8, 2023

Kudus, left foot do doof 🇬🇭 pic.twitter.com/3WeSsDVdLQ — West Ham United (@WestHam) October 9, 2023