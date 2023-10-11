عبر بيان رسمي.. النادي الأهلي يدعم القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

نشر النادي الأهلي بيانا رسميا يعلن فيه تضامنه مع الأشقاء في فلسطين عقب أحداث العنف التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة.

ونشر الأهلي على الحساب الرسمي للنادي، عبر منصة "X" تويتر سابقا، بيان جاء نصه كالآتي: "انطلاقا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن وطنهم الغالي".

واختتم: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".