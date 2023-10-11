شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة منتخب مصر.. أهم 5 تصريحات لفيتوريا قبل مواجهة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اتحاد الكرة أهم تصريحات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، والتي يرى خلالها، أن مواجهة زامبيا الودية صعبة، والمُقرر لها غدًا، والمنتخب المصري جاهز لتحقيق الفوز.

وأضاف فيتوريا في تصريحت بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر وزامبيا:« لن أتحدث عن الـ 11 لاعبا الذين يشاركون غداً لكن الجميع جاهز للمباراة، واللاعب المصري يكون في غاية السعادة عند استدعائه للمنتخب ونحن أسرة واحدة، ولا يوجد أي غضب من أي لاعب لا يشارك في المباريات بصورة أساسية.

وأوضح مدرب المنتخب: "كنت أتكنى وجود وقتًا كافٍ للاستعداد لمواجهة زامبيا، ولكنا جاهزين للقاء، ولم أبلغ اللاعبين بتشكل الغد، وباب المنتخب مفتوح دائما للجميع وأثبتنا ذلك في أكثر من معسكر، والتألق سر تواجد أي لاعب بالمنتخب سواء محلي أو محترف.