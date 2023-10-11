شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد يحضر اختبارات اختيار منتخب الناشئات 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت اليوم بالمركز الأوليمبي بالمعادي اختبارات لأندية الناشئات مواليد 2008 بمنطقة الجيزة و ذلك بحضور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد و عمرو صلاح أمين الصندوق بالاتحاد المصرى لكرة اليد وإيهاب العزب المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة اليد و عبده عبد الوهاب المدير الفنى و الوطنية المصرية للسيدات.

كما حضر أيضا رامى عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخب السيدات و حلمى مصبح مدرب منتخب مصر الوطنى للشابات مواليد 2004 و احمدغ سمير مدرب منتخب مصر الوطنى للناشئات مواليد 2006 وإيمان مرجان المدير الاداري للمنتخبات الوطنية.

يأتى ذلك فى ظل الاهتمام الكبير من قبل ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة الاستاذ الدكتور محمد الامين بالمنتخبات الوطنية المصرية للناشئات والشابات والسيدات بداية من انتقاء العناصر مرورا بوضع برامج إعداد قوية على أسس علمية صحيحة للمنتخبات الوطنية حتى المشاركة فى البطولات و تشريف كرة اليد النسائية المصرية على الصعيدين القارى والعالمى.