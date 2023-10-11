شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج عن انضمام الاسكواش للأولمبياد: نستحق التواجد فى أعرق بطولة رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن سعادته بترشيح اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس، لعبة الاسكواش، بدورة 2028 المقرر إقامتها في أمريكا.

وقال علي فرج في تصريحات لـ ”الخليج 365”: أخيراً وصلنا للأولمبياد لا يوجد رياضي لا يحلم باللعب في أعرق وأعظم بطولة في تاريخ الرياضة الاسكواش يستحق هذه المكانة وأتمنى أن ذلك يساعد على انتشار اللعبة وتصل للمكانة التي تستحقها.

بعد انتظار طويل، اقتربت رياضة الاسكواش من دخول دورة الألعاب الأولمبية، وذلك بعدما أوصت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بالولايات المتحدة الأمريكية، بإدراج خمس رياضات من بينها الإسكواش، خلال دورة لوس أنجلوس.

واقترحت اللجنة رياضات خمس وهي: البيسبول، لعبة الكريكيت، لاكروس، الاسكواش، كرة قدم العلم، ومن المقرر أن يتح حسم القرار بشكل نهائي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية يوم 16 أكتوبر الجاري.

اختارت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس، البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا لسيدات الاسكواش، لتكون ممثلة رياضة الاسكواش في عرض الترشح على مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية.