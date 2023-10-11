شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر والقائمة الموحدة يتكفلون بدفع المرتبات المتأخرة لجهاز الكاراتيه والكروكيه بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرع هشام نصر المرشح على منصب النائب في قائمة حسين لبيب في الانتخابات المقبلة المقرر لها 20 أكتوبر الجارى بالتضامن مع القائمة الموحدة بمرتبات جهاز الكراتية والكروكيه بالنادى.

ويأتي تبرع القائمة الموحدة بمرتبات جهاز الكراتية والكروكيه بالنادى للمساهة في حل مشاكل الألعاب الرياضية.

من جانبه كشف هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس النادى فى قائمة حسين لبيب ،أن هدفه الأول فى المرحلة المقبلة هو فرع للزمالك فى السادس من أكتوبر، وعدم الاقتصار على هذا الفرع فقط، بل يتم إنشاء العديد من الفروع، خاصة أن بناء فرع أكتوبر سيكون عن طريق الممول.

وقال نصر فى ندوة داخل الخليج 365، بهذا النظام وبدعم الدولة المصرية، نستطيع أن نستحوذ على أراض فى مناطق مختلفة ونبحث عن ممولين لبناء أفرع مختلفة لنادى الزمالك، تنجح فى تخفيف العبء على فرع ميت عقبة، كما وعد هشام نصر بتطوير مصيف أعضاء الزمالك فى مرسى مطروح، خاصة أنه على حالة لا تليق بأعضاء النادى.