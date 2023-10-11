شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يعود لتدريبات الزمالك غدا بعد التعافى من آلام الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك قريباً من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد إصابة رشح الركبة التي عاودته مرة أخرى خلال اليومين الماضيين.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن محمد عواد سينتظم في تدريبات الزمالك غداً الخميس ليصبح جاهزاً وتحت تصرف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأدى محمد عواد تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران الفريق الذى أقيم اليوم الأربعاء، حيث يعاني عواد من رشح خفيف في الركبة، مما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي للحارس.

وقاد محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك فقرة تدريبات خاصة لمحمد عواد بالتسديد من وضع الثبات دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

في سياق مختلف ينتهى محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك ، من البرنامج التأهيلى المحدد له من جانب الجهاز الطبى، فى شهرديسمبر المقبل، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبى.

ومن المقرر أن يخضع الونش لمجموعة من القياسات البدنية وبعض الفحوصات التى يتم بعدها تحديد موعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، والأقرب أن يعود المدافع الدولى لخوض المباريات الرسمية مع الزمالك بداية عام 2024.

وواصل محمود "الونش" أداء التدريبات التأهيلية، على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء ، على ملعب الترسانة، وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وخاض فقرة تدريبات بالكرة.

وأدى الونش بعض التدريبات المنفردة الخاصة في إطار البرنامج التأهيلي الخاص به، وخاض المدافع تدريبات بالكرة بشكل منفرد.