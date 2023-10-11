شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يدعم منتخب الناشئات قبل مواجهة ساو تومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على دعم منتخب مصر للناشئات قبل مواجهة ساو تومي، المنتظرة في إياب التصفيات الأفريقية. وشهد الاجتماع حضور دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة محمد كمال، المدير الفني للمنتخب.

ويلتقي منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما، منتخب ساو تومي يوم الجمعة المقبل، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز منتخب مصر بسبعة أهداف دون رد.