شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: فاركو يمتلك لاعبين مميزين يستحقون التواجد فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد جلال المدير الفني الجديد لنادي فاركو عن سعادته بتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الحالي من بطولة المصري الممتاز، مؤكدا أن فاركو فريق كبير وأثبت كفاءة خلال الموسمين الماضيين منذ صعوده للدورى الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لفاركو، بأنه رحب بفكر تدريب الفريق، عندما تحدث معه مسئولو النادي، وهنا الأجواء تساعد كثيرًا على نجاح أي مدرب.

وتابع تصريحاته قائلًا بأن فاركو يمتلك لاعبين مميزين، يستحقوا انضمامهم لمنتخب مصر، وانه يسقدم أداء جيد، ولكن بالعمل والتدريب.

وأضاف جلال بأنه يريد توصيل رسالة للاعبين بأن الفريق لابد أن يفرض شخصيته في كل مباراة، والفريق يكون فعل وليس رد فعل حتى مع الفرق الكبرى، وهذا سيأتي بشكل تدريجي.

وأوضح مدرب فاركو الجديد بأن هناك سوء حظ واجه الفريق في الثلاث مباريات الماضية، والمدرب السابق قدم عمله على أفضل ما يكون، وأنه سيكمل هذا العمل مع اضافة وجهة نظره، وسيستغل فترة التوقف الحالية من أجل إعداد الفريق بشكل جيد للمباريات القادمة.