شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الإمارات والكويت غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدير طاقم تحكيم مصري مباراة المنتخب أمام الكويت، والتي تقام غدا على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، وتقام الساعة الثامنة مساء.

ويتكون طاقم التحكيم المصري من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويساعده سمير جمال، وسامي محمد، ومحمد عادل حكما رابعا.

وتترقب الجماهير موعد مباراة الإمارات والكويت الودية القادمة في التوقف الدولي لشهر أكتوبر، ضمن أستعدادات الفريقين للاستحقاقات القادمة وهي تصفيات كأس العالم 2026 وتصفيات كأس أـسيا 2027.

ويسعى المنتخبين للاستفادة من اللقاء وتجربة بعض اللعابين للوقوف على مستواهم قبل خوض المباريات الرسمية، اللقاء الهام يقام في الإمارات على ملعب أل مكتوم.

كما يسعى كلا المدربين للفوز به خاصة أصحاب الديار المنتخب الإماراتي تنقل المباراة من خلال أكثر منن قناة رياضية عربية مجانية، وتقام في نفس اليوم العديد من اللقاءات الودية منها الجزائر ضد الرأس الأخضر، ومنتخب مصر ضد زامبيا أستعداداً للمنافسات القادمة.