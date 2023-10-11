بعد غياب طويل.. مرتضى منصور يفتح النار على لجنة حسين لبيب: «أتحدى أن يكذبها أحد»

الشارقة - اميمة ياسر -

ظهر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بعد غياب طويل، معلقا على الأحداث الجارية داخل القلعة البيضاء حاليا وقبل بداية الانتخابات المقبلة.

وعبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، كتب مرتضى منصور: "انتظروا مرتضى منصور بعد طول صمت حفاظا على استقرار النادي يرد بالمستندات على أكاذيب اللجنة المزمع تعينها لتدير النادي برئاسة حسين لبيب المسماة قائمة موحدة واصفا أياها بـ"قائمة كدة وكدة " للتحايل على القانون؛ بحسب تعبيره.

وأضاف مرتضى: "هم يعلمون إنها لجنة ستعين ويعلمون مين الذكي الذي اختار هذه القائمة الوهمية وللأسف فاته أن شعب مصر وخاصة الزملكاوية أذكياء جدا؛ وأن 9 من اللجنة أو القائمة الوهمية كانوا في اللجنة اللي خربت النادي منذ عامين أو كانوا مرشحين في الانتخابات الماضية وقبل الماضية ورفضتهم الجمعية العمومية واسقطتهم جميعا".

وتابع رئيس نادي الزمالك السابق: "انتظروا الرد بالمستندات التي أتحدى أن يكذبها أحد من المنتشرين في كل القنوات والمواقع والصحف".

واختتم مرتضى منصور: "الكيل فاض والصبر نفذ، ويجب كشف هؤلاء المتآمرين الذين يحاولون هم وأنصارهم تضليل الرأي العام دون أن يكون في أيديهم مستند واحد يؤكد أكاذيبهم".