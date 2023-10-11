شكرا لقرائتكم خبر عن سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» ينطلق 18 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي جران فوندو يوم 18 نوفمبر، عبر مسار يمتد على طول 154 كم يبدأ من الباهية بأبوظبي وينتهي في مسار العين للدراجات الهوائية، ويبلغ مجموع جوائز السباق مليوني درهم، حيث يتنافس المشاركون في السباق للفوز فيها، عبر مختلف فئات السباق.

ويعد سباق بايك أبوظبي جران فوندو أحد أبرز الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، والذي يعزز جهود إمارة أبوظبي الرامية إلى تنظيم فعاليات عالمية المستوى في رياضة الدراجات، كما يسلط الضوء على أهمية رياضة الدراجات ودورها في تحسين صحة المجتمع.

وينطلق السباق من الباهية، ثم يشق الدراجون طريقهم إلى شارع E16 نحو سويحان. وعند وصولهم إلى سويحان، يلتف الدراجون يساراً إلى شارع E20 عبر الكثبان الرملية نحو ناهل، ومن ثم يميناً إلى شارع E95 وصولاً إلى منطقة البدع. ويبدأ الدراجون عندها مرحلة مدينة العين قبل الوصول إلى خط النهاية في مسار العين للدراجات الهوائية.

وقال فابريزيو داميكو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة RCS Sports: «تمثل النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي جران فوندو تجربة متميزة لمحبي رياضة ركوب الدراجات الهوائية، حيث سيجمع السباق درّاجين من مختلف المستويات على مسار طويل يمر بمناطق جميلة في إمارة أبوظبي. وستُمنَح الجوائز لأكثر من 250 فائزاً من مختلف الفئات العمرية، بما يتيح فرصة فريدة بأن يحصل أغلب المشاركين على جزء من الجوائز».