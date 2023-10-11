شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| لاعبو منتخب مصر يطالبون الجمهور بالعودة لتشجيعهم في المباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، رسالة مصورة إلى الجمهور، طالبوهم فيها بالعودة لتشجيعهم في المباريات.

وشارك في الفيديو روي فيتوريا مدرب المنتخب، وعدد من اللاعبين وهم مصطفى محمد، محمد الشناوي، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد فتوح، محمد هاني، أحمد سيد زيزو، محمد عبد المنعم ومحمد النني.

ودار نقاش بين اللاعبين عن افتقادهم لشعور حماس تشجيع الجمهور، وذكريات فرحة التأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018، قبل أن يتفقوا على عدم جدوى تذكر الماضي، وضرورة التركيز فيما هو قادم.

وطلب اللاعبون من الجمهور مؤازرتهم خلال مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والعودة إلى تشجيع منتخب مصر مجدداً.

يذكر أن لاعبي منتخب مصر يوجدون في معسكر بالإمارات، استعداداً لخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام زامبيا، الخميس 12 أكتوبر، والثانية في مواجهة الجزائر، الاثنين 16 أكتوبر الجاري.