شكرا لقرائتكم خبر عن تيغالي والحوسني والنقبي نجوم الجولة الخامسة لدورينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

تزامنت عودة الهداف الكبير سبيستيان تيغالي للعب أساسياً مع كتيبة الملك الشرقاوي في اللقاء الذي جمع فريقي الإمارات والشارقة، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، مع استعادته لذاكرته التهديفية بثنائية ساهمت في حصد الشارقة الثلاث نقاط من معقل الصقور برأس الخيمة بنتيجة 3-1، ليفوز ثاني الهدافين التاريخيين لدورينا بكأس سبورت فور أوول، بعدما فرض نجماً للجولة برصيد 65% من إجمالي الأصوات.

ووصل تيغالي للهدف181 في مسيرته 224 مباراة في الدوري، منها 11 هدفاً في مرمى الإمارات مع مختلف الأندية التي لعب لها.

وفي فئة أفضل حارس، أثبت جمهور الشارقة أنه رقم صعب ليس فقط في المدرجات، بل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تسابق الشرقاوية في المشاركة بالاستفتاء والتصويت لحارسهم الأمين عادل الحوسني ليحسم صراع قفاز الإجادة بنسبة 39% رغم عدم حصوله على أي بطاقة ترشيح من الخبراء، متفوقاً على حارس بني ياس فهد الظنحاني الذي جمع 34%، منها 4% فقط من جمهور المنصة و30% من ترشيحات الخبراء.

وعن جائزة أفضل صفارة في الجولة الخامسة، فذهبت إلى الحكم الدولي عادل النقبي بنسبة 52%، بعدما نجح بامتياز في إدارة مباراة القمة بين الجزيرة وشباب الأهلي، ليكرر للمرة الثالثة تفوق حكم الساحة الوطني على الإيطالي ماوريزيو مارياني، حكم مباراة النصر والعين.

وجاء في المركز الثاني المساعد الأول للقاء النصر والعين، الإيطالي فيليبو ميلي برصيد 36%، وحل ثالثاً في الاستفتاء أحمد النقبي 12% حكم الفيديو في مباراة بني ياس والوحدة، والتي شهدت جدلاً بسبب إصرار حكم الساحة على احتساب ركلة جزاء لسيوف العاصمة، رغم استدعائه من قبل حكم الفيديو لمراجعة الحالة.