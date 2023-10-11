شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية شيقة لرياضة الملاكمة في «باب القصر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد فندق باب القصر، فعالية الملاكمة الأضخم على الإطلاق في أبوظبي، بحضور الشيخ أحمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان ومحمد نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى سلطنة عمان وعدد من كبار المسؤولين.

كما شهد الفعالية التي نظمتها أكاديمية كينس للملاكمة حوالى 250 من عشاق هذه الرياضة المميزة التي استغرقت 3 ساعات، استمتع خلالها الحضور بمباريات رائعة ضمن أجواء حماسية للغاية.

تنافس خلال هذه الفعالية الرياضية المميزة، ملاكمون محترفون وهواة على حدٍ سواء، وتضمنت مباريات ملاكمة للمبتدئين والشباب ومباريات ملاكمة احترافية، وفقرة توزيع الجوائز.

ورحب مرشد الشامسي مدير التشريفات في فندق باب القصر بتنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية المميزة التي تثير إعجاب عشاق الملاكمة في دولة الإمارات، وأوضح أن فندق باب القصر سيواصل جهوده لاستقطاب المزيد من الفعاليات الرياضية والثقافية في المرحلة المقبلة.