شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للمرأة» تنظم منافسات في الجودو والتايكواندو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة منافسات ودية في الحاضنات الرياضية طوال أسبوع كامل في رياضتي الجودو والتايكواندو بمشاركة منتسبات الحاضنات الرياضية في مركز القرائن، كلباء ودبا الحصن.

وشملت المبادرة وحدات تدريبية متنوعة، وإقامة بطولة ودية، بإشراف مدربات متخصصات.

تأتي المبادرة، تجسيداً لنهج مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي تولي اهتماماً خاصاً للحاضنات الرياضية باعتبارها أحد أبرز المشاريع الرياضية الرائدة في استراتيجيتها الهادفة إلى بناء مجتمع رياضي قائم على أسس علمية احترافية.

وعبرت إليازية السويدي مسؤولة مشروع الحاضنات في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن ارتياحها لمخرجات المبادرة.

وقدمت شكرها وامتنانها لقيادة المؤسسة وتقديرها للجهد المبذول من قبل فريق العمل.