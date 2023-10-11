شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الرابعة من «تحدي دبي للدراجات» تنطلق 12 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، أكبر حدث لهواة ومحترفي رياضة ركوب الدراجات الهوائية على مستوى المدينة، برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، في دورته الرابعة، وهو إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وذلك بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة من جميع الأعمار والخبرات والقدرات والذين سيخوضون تجربة مميزة يوم 12 نوفمبر عندما يتجولون بين أبرز وأشهر معالم دبي، في هذا الحدث المجتمعي الأكثر تميزاً لركوب الدراجات الهوائية فيها، والذي يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وكذلك أكثر مدن العالم نشاطاً.

ويعد تحدي دبي للدراجات الهوائية من أبرز الأحداث المفضلة وأكثرها تميزاً ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في عام 2017 مبادرةً هدفها تحويل دبي إلى واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، وقد شهدت دورة العام الماضي من التحدي الدراجات الهوائية مشاركة 34,897 درّاجاً جزءاً من التزامهم ضمن «تحدي دبي للياقة» بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً متتالية.

وخلال التحدي، سيتحول شارع الشيخ زايد، الذي يعد من أهم الطرق الرئيسية في دبي، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى مسار ضخم مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، ما يتيح للعائلات والدراجين من الهواة والمحترفين، بغض النظر عن خبرتهم في ركوب الدراجات أو مستوى لياقتهم البدنية، فرصة استثنائية لاستكشاف مجموعة من أبرز معالم المدينة.

وسيوفر التحدي مسارين مناسبين لجميع المستويات؛ إذ سيكون مسار شارع الشيخ زايد مثالياً للدراجين الأكثر خبرة، بطول 12 كيلومتراً ويمتد من مركز دبي التجاري العالمي إلى حديقة الصفا، مروراً بجسر قناة دبي بإطلالته المميزة، كما يضم هذا المسار خمس نقاط مختلفة للانطلاق، وهي متحف المستقبل، ومنطقة السطوة، وكوكا كولا أرينا، والخليج التجاري، والشارع السفلي لمركز دبي المالي العالمي. أما المسار الثاني، فهو المسار العائلي ويبلغ طوله 4 كيلومترات مروراً بوسط المدينة على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ومعالمه المهمة، بما في ذلك دبي مول ودبي أوبرا وبرج خليفة، ويبدأ هذا المسار من دبي مول، وهو مسار سهل مخصص لمشاركة العائلات والأطفال.

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «أصبح تحدي دبي لركوب الدراجات برعاية «دي بي ورلد» حدثاً أساسياً ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، فهو يمثل رمزاً لالتزام المدينة الراسخ بالصحة واللياقة البدنية. وشهد التحدي في عام 2022 أعلى مستويات مشاركة حتى الآن. وللعام الرابع على التوالي، سيتمكن الدرّاجون من دولة الإمارات ومن جميع أنحاء العالم من المشاركة والمساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في مجتمع أكثر لياقة وصحة وسعادة، وترسيخ مكانة إمارة دبي المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة».

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «يعد تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية «دي بي ورلد» من أكثر الفعاليات الجماهيرية في تحدي دبي للياقة سنوياً، حيث يرتقب جميع محبي رياضة الدراجات الهوائية من كافة فئات المجتمع ومختلف الجنسيات على مستوى الأفراد والعائلات هذا الحدث ليكونوا جزءاً منه، ويعيشوا أجمل اللحظات ويوثقوا مشاركتهم بصور تنتقل إلى كافة أنحاء العالم حاملة معها نمط حياة صحي ونشيط وسعيد لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة».

وأضاف: «مرة أخرى سيتحول شارع الشيخ زايد إلى مضمار أيقوني يضم أكبر تجمع دراجات هوائية في العالم، ويوجد فيه جنباً إلى جنب صناع القرار ونجوم الرياضة والفن ومختلف شرائح المجتمع ليعيشوا تجربة تتكرر سنوياً وتكتسب جماهيرية عاماً بعد آخر».

بدوره، قال داني فان أوتيرديك، رئيس الاتصالات، قسم الاتصال المؤسسي لمجموعة «دي بي ورلد»: «يسرنا في مجموعة «دي بي ورلد» أن نكون الجهة الراعية لتحدي دبي للدراجات الهوائية مرّة أخرى، مع كون هذه المبادرة الاستثنائية جزءاً رئيسياً من تحدي دبي للياقة، وهي تتيح للجمهور خوض تجارب مميزة، تتمثل في قيادة دراجاتهم على طول شارع الشيخ زايد الشهير. وتفخر مجموعة «دي بي ورلد» بمساهمتها المستمرة في دعم هذه الفعالية المجتمعية الاستثنائية والمؤثرة».