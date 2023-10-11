شكرا لقرائتكم خبر عن نادي أبوظبي للجولف يتأهب لاستضافة «مونديال فرق الهواة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبذل فريق العمل صاحب الخبرات العالمية في نادي أبوظبي للجولف أقصى طاقته لإكمال التحضيرات، وفق أفضل المعايير، قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولتي العالم لفرق الهواة للجولف، لضمان أن يكون الملعب في حالة ممتازة بعد فصل الصيف الحار، حيث يستضيف البطولتين اتحاد الجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث تقام بطولة العالم لمنتخبات الهواة الرجال «كأس أيزنهاور» في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي بالفترة من 25 إلى 28 أكتوبر.

مع اقتراب انطلاق هذا الحدث المرموق، قاد مدير الجولف، كيرين برات، جنباً إلى جنب مع فريقه المتخصص في الهندسة الزراعية، إلى مستوى التحدي الفريد المتمثل في إعداد الملعب بعد الحرارة القاسية والظروف القاحلة في أشهر الصيف، ولكن بعد إجراء تجديدات صيفية شاملة، قام النادي بضبط جودة العشب وتحسين إمكانية اللعب في المضمار وأنظمة الري المحسّنة.

وبفضل إرث نادي أبوظبي للجولف وتفاني فريق العمل، تستعد بطولتا العالم لفرق الهواة لإضافة فصل ذهبي آخر إلى تاريخ ملعبه، بعدما استضاف سابقاً بطولة أبوظبي في جولة دي بي ورلد في 16 مناسبة، بالإضافة إلى النسخة الافتتاحية لبطولة «هيرو كاب» مطلع العام الجاري 2023.

وقال اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف: «لقد عمل الفريق بأكمله في نادي أبوظبي للجولف دون توقف خلال أشهر الصيف لضمان بقاء الملعب في حالة جيدة قبل بطولتي العالم لفرق الهواة، اللتين ستقامان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل».

وأضاف: «يتمتع فريق الهندسة الزراعية بخبرة كبيرة في إعداد الملعب بما يليق بهذه المناسبة، حيث استقبل النادي بعضاً من أفضل الأسماء في اللعبة، مثل روري ماكلروي وتايجر وودز خلال استضافته بطولة أبوظبي لمدة 16 عاماً».

وختم: «نحن جميعاً ممتنون جداً للعمل الشاق للتحضير للحدث، ونتطلع إلى استضافة أفضل اللاعبين واللاعبات الهواة في العالم لمدة أسبوعين من الجولف المثير على صعيد الفرق الوطنية».

ومن المقرر أن ترحب البطولتان ببعض أفضل اللاعبين الهواة في رياضة الجولف، حيث يتنافس 8 من أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي لهواة الجولف للسيدات، بما في ذلك السويدية إنجريد ليندبلاد المصنفة الأولى عالمياً، والإسبانية كايتانا فرنانديز جارسيا يوجيو المصنفة الثانية عالمياً، ومنسول كيم من كوريا الجنوبية المصنفة الرابعة عالمياً، والأمريكية آنا ديفيس المصنفة الخامسة عالمياً.

ويوجد أربعة من أفضل خمسة لاعبين في التصنيف العالمي للهواة الرجال في بطولة كأس أيزنهاور، بما في ذلك المصنف الثاني كريستو لامبريكت من جنوب إفريقيا، ولاعبو أمريكا جوردون سارجنت المصنف الأول عالمياً، ونيك دونلاب المصنف الرابع، وديفيد فورد المصنف الخامس.