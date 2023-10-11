الامارات | «تحدي دبي للدراجات الهوائية» ينطلق 12 نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، أكبر حدث لهواة ومحترفي رياضة ركوب الدراجات الهوائية على مستوى المدينة، برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، في دورته الرابعة، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة من جميع الأعمار والخبرات يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل.

ويُعد تحدي دبي للدراجات الهوائية من أبرز الأحداث المفضلة وأكثرها تميزاً ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في العام 2017 كمبادرة هدفها تحويل دبي إلى واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. وقد شهدت دورة العام الماضي من التحدي الدراجات الهوائية مشاركة 34,897 درّاج كجزء من التزامهم ضمن «تحدي دبي للياقة» بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً متتالياً.

وخلال التحدي، سيتحول شارع الشيخ زايد، الذي يعد أحد أهم الطرق الرئيسة في دبي، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى مسار ضخم مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، ما يتيح للعائلات والدراجين من الهواة والمحترفين، بغض النظر عن خبرتهم في ركوب الدراجات أو مستوى لياقتهم البدنية، فرصة استثنائية لاستكشاف مجموعة من أبرز معالم المدينة.

وسيوفر التحدي مسارين مناسبين لجميع المستويات، إذ سيكون مسار شارع الشيخ زايد مثاليًا للدراجين الأكثر خبرة، بطول 12 كيلومتراً ويمتد من مركز دبي التجاري العالمي إلى حديقة الصفا، مروراً بجسر قناة دبي بإطلالته المميزة، كما يضم هذا المسار خمس نقاط مختلفة للانطلاق، وهي متحف المستقبل، ومنطقة السطوة، وكوكا كولا أرينا، والخليج التجاري، والشارع السفلي لمركز دبي المالي العالمي. أما المسار الثاني، فهو المسار العائلي ويبلغ طوله 4 كيلومترات مروراً بوسط المدينة على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ومعالمه المهمة، بما في ذلك دبي مول ودبي أوبرا وبرج خليفة، ويبدأ هذا المسار من دبي مول، وهو مسار سهل مخصص لمشاركة العائلات والأطفال.