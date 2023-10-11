الامارات | استبعاد الحارس محمد الشامسي من معسكر المنتخب بسبب الإصابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير المنتخب، ياسر سالم أن حارس مرمى الوحدة، محمد الشامسي غادر معسكر المنتخب اليوم، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها تحت إشراف طبيب المنتخب إصابته بتمزق من الدرجة الأولى بربلة الساق، مشيرا إلى أنه حسب التقرير الطبي فإن الشامسي بحاحة إلى العلاج لفترة تتراوح بين ثمانية إلى 10 أيام.

وأكد ياسر سالم لـ"الإمارات اليوم" أن المعسكر الحالي للمنتخب يأتي استكمالا البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب للاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن

المستوى الذي ظهر عليه المنتخب في مباراة كوستاريكا الماضية، وتحقيقه الفوز 4-1، يجب البناء عليه في الفترة المقبلة.