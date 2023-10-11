الامارات | طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الإمارات والكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدير طاقم تحكيم مصري مباراة منتخب الإمارات أمام نظيره الكويتي، والتي تقام غدا على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، وتقام الساعة الثامنة مساء. ويتكون طاقم التحكيم المصري من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويساعده سمير جمال، وسامي محمد، ومحمد عادل حكما رابعا.