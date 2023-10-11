الامارات | الحكم أحمد درويش يدير لقاء مصر وزامبيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدير طاقم تحكيم إماراتي مباراة المنتخب المصري أمام زامبيا، والتي تقام غدا على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وتقام الساعة الثامنة مساء. ويتكون طاقم التحكيم من حكم الساحة أحمد عيسى درويش، ويساعده الحكمين سبت عبيد وسعيد المرزوقي. بينما سيكون يحيى الملا حكما رابعا، ومحمد عبيد خادم حكم فيديو، وأحمد الراشدي حكم فيديو مساعد.