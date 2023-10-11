شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: هدفنا التأهل لكأس العالم مجددا والروح أهم ما يميز منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود حسن " تريزيجيه " لاعب فريق طرابزون سبور التركى و منتخب مصر قائلا " هدفنا التأهل لكأس العالم ونتحدث مع اللاعبين عن حلم العودة للمونديال مجددا " .

وأضاف محمود حسن " تريزيجيه " خلال المؤتمر الصحفى المقام حاليا قبل مواجهة زامبيا وديا قائلا " الروح أهم ما يميز منتخب مصر وكل اللاعبين علي قلب رجل واحد و مباراتا زامبيا والجزائر قويتان ونسعي للنجاح في هذا التحدي و مستوي المنتخبات في افريقيا تطور وسنبذل كل ما لدينا لتحقيق بطولة لبلدنا " .

وأشار محمود حسن " تريزجيه " عقب أنضمام محمد الننى لاعب فريق الارسنال الانجليزى الى معسكر منتخب مصر المقام حاليا عقب شفائه من الإصابة قائلا " محمد النني لاعب كبير وعودته اضافة قوية لنا " .

ويختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روى فيتوريا، تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة زامبيا وديا غداً بالإمارات في المعسكر الذي يلاقي فيه الفراعنة زامبيا والجزائر استعداداً لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وتنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول أول أمس الاثنين باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية وتقسيمة في نهاية التدريب.