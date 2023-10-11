شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إمارتى لادارة مباراة منتخب مصر و زامبيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم اسناد طاقم تحكيم إمارتى لادارة مباراة غدا بين منتخب مصر و زامبيا الودية وجاء الطاقم كالتالى .. أحمد عيسى درويش حكم ساحة و يعاونه كل من سبت عبيد و سعيد المرزقى و يحيى الملا حكم رابع بينما على تقنية الفار محمد عبيد خادم و أحمد الراشدى .

ويختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روى فيتوريا، تدريباته اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة زامبيا وديا غداً بالإمارات في المعسكر الذي يلاقي فيه الفراعنة زامبيا والجزائر استعداداً لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي المباراة التي يستضيفها ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وتنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت 1 على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول أول أمس الاثنين باستاد طحنون بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في الدوري بتدريبات خفيفة، كما شهد المران بعض الجمل الفنية وتقسيمة في نهاية التدريب.