شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات حية لملعب هزاع بن زايد مسرح مواجهة مصر وزامبيا غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض الخليج 365 لقطات حية من استعدادات ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية لمباراة مصر وزامبيا المقرر لها السابعة مساء غدا الخميس وديًا.

يلتقي منتخبا مصر وزامبيا لكرة القدم، يوم غد الخميس، وديا على استاد “هزاع بن زايد”، في إطار معسكر المنتخب المصري المقام حاليا في العين، استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وإلى جانب هذه المباراة، يلتقي المنتخب المصري نظيره الجزائري، في ودية أخرى على نفس الملعب في 16 أكتوبر الجاري على أن يختتم معسكره في اليوم التالي.

وتأهل المنتخب المصري لنهائيات أمم أفريقيا 2023، متصدرا المجموعة الرابعة في التصفيات بـ15 نقطة، فيما تأهل منتخب زامبيا متصدرا أيضا المجموعة التاسعة برصيد 13 نقطة.

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والفرق، تبلغ القيمة السوقية للمنتخب المصري 119 مليون يورو، ويتصدر قائمة أعلى لاعبيه، من حيث القيمة السوقية، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بـ65 مليون يورو.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخب الزامبي 24 مليون يورو، ويتصدر باستون داكا لاعب ليستر سيتي الإنجليزي قائمة لاعبيه بـ18 مليون يورو.

ويقام معسكر المنتخب المصري في العين، في إطار الاتفاق بين مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الكرة المصري، دعماً لمسيرة المنتخب وتأكيداً على القيمة الكبيرة للكرة المصرية من الناحية التقنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر.