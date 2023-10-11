شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة المنتخب الأولمبي والأردن الودية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم اسناد إدارة مباراة المنتخب الاولمبى و الأردن الوديه غدا لطاقم مكون من أحمد الغندور حكم ساحة ويعاونه كل من شريف عبدالله و هانى عبدالفتاح و محمد عباس قابيل حكم رابع.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالى مرانه الأخير اليوم الأربعاء استعدادا لودية الأردن المقرر لها غدا الخميس باستاد المقاولون العرب قبل السفر للقاء أوزبكستان فى المباراة الودية الثانية والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

ويجري منتخب مصر الأولمبي استعداداته تمهيدًا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، وحرص محمد بركات عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر الأولمبي على تحفيز اللاعبين والإشادة بهم خلال حديثه معهم قبل انطلاق التدريب.

وشدد بركات في حديثه على أن المرحلة الحالية مهمة جدًا في تحديد هوية وأسماء المرشحين لتمثيل مصر في الأولمبياد، لافتا إلى أن هذا حلم يداعب خيال أي لاعب، مؤكدا أن العدالة شعار المرحلة الحاسمة فى الاختيارات، مشيرا إلى أن الجهاز الفني حريص على منح الفرصة للجميع والدليل أن هناك أسماء كانت موجودة قد خرجت وهناك أسماء جديدة.

وأتم بركات حديثه منوهًا إلى ضرورة استثمار الفرصة وبذل جهودًا مكثفة من الجميع لنيل ثقة البرازيلي ميكالي الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، بعد حصده الميدالية الفضية ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وضمت قائمة منتخب مصر الأولمبي لمواجهة الأردن وأوزبكستان وديًا

في حراسة المرمي: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد أحمد "سيحا"، خط الدفاع: أحمد عيد، محمد أشرف، محمد طارق، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، زياد فرج، عمر فايد، محمد حمدي، أحمد سيد عبد النبي، محمود عبد الرسول، خط الوسط: محمود صابر، عربي بدر، محمد شحاتة، مصطفي سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، على زعزع، محمد جهاد، أحمد عاطف "قطة"، أحمد جمال، أحمد فوزي، ماجد هاني، أحمد نادر حواش، وخط الهجوم: أسامة فيصل، بلال مظهر.