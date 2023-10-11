شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يخسر أمام سلا المغربى 78/85 بنصف نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة سلة الاهلى أمام نظيره سلا المغربى بنتيجة 78/85 فى نصف نهائي البطولة العربية للسلة والتى تقام بقطر وتختتم غدا الخميس.

وشهدت اول فترتين تقدم الاهلى على المنافس المغربى حيث انتهى الربع الأول بتقدم الأهلي 25-17 ، والربع الثانى. 36/42،بينما انتهى الربع الثالث بالتعادل 55/55.

وصعد الأهلى إلى نصف النهائي بعد التغلب على الاتحاد السكندرى، وصعد الكويت بعد الفوز على دجلة الجامعة ،وتأهل سلا بالفوز على المحرق البحرينى، بينما صعد بيروت اللبنانى على حساب اتحاد الجزائر.

وودع الاتحاد السكندري البطولة بالخسارة أمام الأهلى فى ربع نهائي المنافسات بنتيجة 82/77.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.