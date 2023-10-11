شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الأوليمبى فى سابع جولات دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الأوليمبى بنتيجة 42/29 على صعيد الجولة السابعة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024 ، ليواصل تصدره برصيد 21 نقطة .

فيما تشهد الجولة الثامنة المحدد لها الأربعاء القادم لقاءات بين كلا من، الترسانة مع الأهلى والجزيرة مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع الشمس و هليوبوليس مع سموحة و طلائع الجيش مع العبور و الطيران مع المعادى و الزمالك مع الزهور .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.