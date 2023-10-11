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الأهلى يهزم الأوليمبى فى سابع جولات دورى مرتبط اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الأوليمبى بنتيجة  42/29 على صعيد الجولة السابعة  بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004  للموسم المحلى 2023 / 2024 ، ليواصل تصدره برصيد 21 نقطة . 

 

فيما تشهد الجولة الثامنة المحدد لها الأربعاء القادم لقاءات بين كلا من،  الترسانة مع الأهلى والجزيرة مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع الشمس و هليوبوليس مع سموحة و طلائع الجيش مع العبور و الطيران مع المعادى و الزمالك مع الزهور .

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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