شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الناشئين» يتعادل ودياً مع قيرغستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخب الإمارات الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة صفر-صفر مع منتخب قيرغستان في المباراة الودية الأولى التي جرت الأربعاء على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي ضمن برنامج اعداده للمشاركات المقبلة.

شهد المباراة عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وحمد أحمد المزروعي، وعمر الحاج المهيري، ويحيى خلف المطروشي، وفهد إسماعيل الحوسني، وإبراهيم النمر، أعضاء مجلس الإدارة.

ويلتقي المنتخبان مجدداً في المباراة الودية الثانية الجمعة في ختام معسكر منتخب الإمارات.